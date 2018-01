Tinere talente la Gala MMA! Luptătorul moldovean Gheorghe Ciobanu se va confrunta cu spaniolul Daniel Diaz

Primul turneu de arte marțiale mixte din acest an va fi, la Chişinău, o nouă oportunitate de promovare şi pentru tinerii sportivi. În prima parte a turneului "Eagles Fighting Championship-8" sunt programate câteva dueluri cu luptători tineri. Într-unul din ele, compatriotul nostru Gheorghe Ciobanu se va confrunta cu spaniolul Daniel Diaz.



Luptătorul moldovean are în palmares 3 victorii în cuşca MMA, dar a suferit şi o înfrângere.



"Desigur, m-am pregătit şi de această dată foarte bine, atât fizic, cât şi tehnic, cu mare atenţie şi, de asemeni, rezistenţa", a spus Gheorghe Ciobanu.



"Gheorghe Ciobanu este un luptător cunoscut, tânăr şi cu lucru în 'parterre' foarte bun. Evoluează foarte bine în proiectul Eagles", a precizat Dorin damir, preşedinte FEA.



Într-o altă luptă, Denis Palancica va avea un adversar mai experimentat. Moldoveanul se va duela cu azerul Kenan Jafarlî, care are 12 lupte în cuşcă și 7 victorii în ele. Pe de altă parte Palancica are 3 victorii din tot atâtea posibile la nivel profesionist.



"Scopul meu este ca niciodată să nu lăs să decidă arbitrii soarta luptei. Însă lupta e luptă şi deja nu se ştie ce se poate întâmpla. Dar mereu mă strădui să termin confruntarea înainte de limită", a menţionat Denis Palancica, luptător de MMA.



În cadrul celei de-a opta ediții a proiectului "Eagles Fighting Championship" sunt programate 12 confruntări. În cea mai aşteptată dintre ele, Alexandru Romanov se va duela pentru centură în categoria grea cu reprezentantul Uzbekistanului Alexandr Stoliarov.



Turneul de arte marțiale mixte este programat pentru 10 februarie și se va desfășura în Sala Polivalentă din capitală.