Tina Weirather, un nou trofeu. Schioarea a câştigat globul al doilea an consecutiv

Tina Weirather a câştigat pentru al doilea an consecutiv "Globul de Cristal" la Cupa Mondială de schi alpin în proba de slalom super-uriaş.



Sportiva din Liechtenstein şi-a adjudecat trofeul după ce s-a clasat pe locul şase în ultima cursă a sezonului, disputată în staţiunea suedeză Are.



Weirather s-a clasat pe primul loc în clasamentul general în mare parte şi datorită abandonului elveţiencei Lara Gut.



Ultima etapă a Cupei Mondiale de schi alpin în proba slalom uriaş a fost câştigată de italianca Sofia Goggia, campioana olimpică de la coborâre.



Vincent Kriechmayr a câștigat cursa masculină de Super-G, desfăşurată tot de la Are.



Austriacul a fost cronometrat cu 49 de secunde și 43 de sutimi, impunându-se cu un avans de doar patru sutimi de secundă în fața celui de-al doilea clasat, italianul Christof Innerhofer.

Norvegianul Aksel Lund Svindal și germanul Thomas Dressen au înregistrat același timp și au împărțit treapta a treia a podiumului etapei.



În clasamentul general al probei Super-G, Kjetil Jansrud avea deja asigurat primul loc și implicit Micul Glob de Cristal.