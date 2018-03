Tina Turner a decis să-l ierte pe fostul ei soț, Ike Turner: Ca o persoană bătrână, îl iert

Tina Turner a decis să-l ierte pe fostul ei soț, Ike Turner. Tina Turner își dorește să uite toate dramele trecutului și s-a hotărât să-l uite pe fostul soț, Ike Turner, după ce ani de zile a fost abuzată de acesta, scrie libertatea.ro.

”Ca o persoană bătrână, îl iert. M-a rugat să mai facem un turneu (înainte să moară), dar l-am refuzat. Ike nu era cineva pe care să-l uiți și să-l lași să-ți intre înapoi în viață. Dar totul a trecut”, a declarat Tina, în vârstă de 78 de ani, potrivit Times.

Totuși, ea admite că se mai gândește la Ike, care a murit în 2007.

”Nu știu despre ce sunt visele. Sunt unele în care el e încă acolo, dar nu e violent sau supărat. Mă întreb dacă încă țin la el”, a declarat Tina.

Problemele au început 1976, după ce Tina a apărut la un show de la Dallas Ramada Inn într-un costum pătat de sânge, ea fiind agresată de Ike. Doi ani mai târziu ei s-au despărțit.

În autobiografia ”Îmi iau înapoi numele”, din 2001, Ike recunoaște parțial că s-a purtat cum nu trebuie.

”Sigur, am pălmuit-o pe Tina. Au fost vremuri când am lovit-o până a căzut, fără să mă gândesc”, a scris Ike.

După despărțire, Tina s-a bucurat de un succes enorm, având în repertoriu cântece precum ”Private Dancer” și ”Better Be Good to Me”. În urmă cu 5 ani, ea s-a căsătorit cu Erwin Bach, 57 de ani, cu care are o relaţie încă din anul 1986.