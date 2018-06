Timp de o săptămână o coloană de motociclete Ural va defila pe uliţele din satele Moldovei. Mai mulţi entuziaști au decis să călătorească pe două roţi prin toată ţara. Startul călătoriei a fost dat în Capitală.

Entuziaștii au făcut tot posibilul pentru a anticipa toate surprizele, care pot apărea pe drum. Întrebarea de bază este dacă motocicletele sovietice vor rezista.



Am piese de schimb, am ulei, am cauciucuri, am practic tot ce am nevoie.

Călătorii au considerat că expediția va dura cinci - șapte zile. Însă, esențial este să revină sănătoşi și, cât mai curând posibil, să-şi completeze paginile din reţelele sociale cu fotografii noi din toate colțurile țării.