Timp de 10 ani, PUBLIKA TV, aproape de oameni prin implicarea în numeroase campanii de responsabilzare socială

Publika este mai mult decât televiziune! În cei 10 ani ne-am asumat şi rolul de a participa la viaţa publică şi ne-am implicat în numeroase campanii de responsabilzare socială. Am început prin acţiunea "Dăruieşte o poveste".



"Dăruieşte o poveste" este numele campaniei care poate face minuni pentru toţi copiii din Moldova. Dăruieşte o poveste" e o lecţie de viaţă la care poţi participa şi tu.



Datorită Publika TV, peste 10.000 de cărţi au ajuns în bibliotecile din sate şi la copii ai căror părinţi abia aveau bani de pâine.



Cu sprijinul vostru, de Crăciun, Publika TV a adus bucurie în casele şi sufletele unor vârstnici pe care destinul îi condamnase la singurătate.

Nu în ultimul rând, campania "Vara în oraş" a oferit moldovenilor care nu-şi permiteau să plece în concediu sau să petreacă în cluburi o alternativă pentru timpul liber. Iar când ţara era acoperită de nămeţi, i-am îndemnat pe oamenii blocaţi pe drumuri să ne scrie pentru ca noi să sesizăm autorităţile.



Nu am rămas nepăsători când am văzut cum creşte numărul oamenilor accidentaţi pe zebre şi am iniţiat o campania de securizare a trecerilor de pietoni "Fii atent la drum, eşti aşteptat acasă!".



Încă de la lansarea postului nostru de televiziune, în fiecare an, Publika TV a organizat campanii speciale cu ocazia Zilei Independenţei. "Arborează un drapel" şi "EU sunt Moldova". Jurnaliştii noştri au cutreierat ţara în lung şi-n lat pentru a-i încuraja pe oameni să fie mândri că sunt moldoveni. Peste tot am fost întâmpinaţi cu multă căldură. Simbolul campaniei a fost drapelul de stat al Republicii Moldova, arborat în mai multe oraşe.



Iar în 2013, Publika TV a lansat campania "Zece pentru Moldova". Un eveniment în premieră pentru ţara noastră. Mii de oameni ne-au sunat şi au propus numele personalităţilor care, în opinia lor, merită recunoaştere, dar şi marele trofeu. Acestea au fost doar câteva campanii pe care le-a lansat Publika TV în aceşti 10 ani de existenţă.

Implicarea noastră nu se va opri însă aici. Ca şi până acum, vom rămâne APROAPE DE OAMENI.