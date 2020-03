TikTok interzice filmulețele cu "skull-breaker" după ce mai mulți adolescenți au fost grav răniți

Aplicația TikTok a fost luată cu asalt de filmulețe cu celebra provocare „skull-breaker”, care a dus deja la rănirea gravă a mai multor adolescenți. Motiv pentru care reprezentanții companiei au anunțat că vor bloca toate postările cu acest tip de conținut.Pe scurt, doi oameni sar în același timp, iar al treilea trebuie să facă același lucru, timp în care cei doi îl lovesc pe acesta peste picioare, dezechilibrând-ul. În Cascadoria implică două persoane care lovesc picioarele de sub o a treia persoană aeriană, determinându-le să cadă necontrolat.Procurorii americani au acuzat deja doi adolescenți din New Jersey de vătămare corporală din cauza acestei provocări. De asemenea, au existat mai multe rapoarte despre tineri care au fost răniți grav din cauza acestei provocări, inclusiv un băiat de 13 ani rănit de adolescenții din New Jersey și o adolescentă din Marea Britanie care a suferit o vătămare severă a coloanei vertebrale.Într-o postare pe blog publicată prima dată la sfârșitul lunii februarie, TikTok a spus că „nu permite conținut care încurajează sau reproduce provocări periculoase care ar putea duce la vătămare” și a încurajat utilizatorii să raporteze un astfel de conținut.Compania a spus că va elimina postări care încearcă să reproducă cascadoria periculoasă. TikTok a adăugat un mesaj de avertizare, care este declanșat de postări care conțin hashtag-ul #skullbreakerchallenge.„Nu este amuzant – și din moment ce eliminăm acest tip de conținut, cu siguranță nu te va face cunoscut TikTok”, a scris firma în blogpost-ul său.