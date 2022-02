Tik-tokerul Alexandru Armaş, care a snopit în bătaie un tânăr, rămâne în arest în Penitenciarul numărul 13. Curtea de Apel Chişinău a menţinut decizia Judecătoriei Chişinău cu sediul la Ciocana privind prelungirea mandatului de arestare cu 30 de zile.

Oamenii legii au anunțat că au încheiat urmărirea penală pe numele lui Armaş, la mai puţin de o lună de la bătaia cruntă de pe scările unui club de noapte din sectorul Ciocana al Capitalei. Asta chiar dacă, imediat după bătaie, agresorul a fost lăsat în libertate şi a fost reţinut abia după ce imaginile şocante au fost publicate în presă.



Întreaga scenă plină de cruzime a fost filmată cu telefonul mobil chiar de paznicul localului, afirmă procurorii. Acesta nu a intervenit în ajutorul victimei şi nici nu a chemat poliţia.



Şeful Secţiei urmării penale al Inspectoratului de Poliţie Ciocana, Iurie Vacarciuc, nu ne-a putut spune de ce paznicul a scăpat basma curată, dar ne-a declarat că acesta a fost audiat în calitate de martor. Procurorul de caz, Ion Sprînceană, ne-a confirmat că agentul de securitatea al localului are statut de martor în dosarul penal iniţiat pe numele lui Alexandru Armaş, iar legea nu permite ca martorul să mai aibă şi statut de învinuit în aceeaşi cauză penală. Potrivit procurorului, atât paznicul, cât şi barmenul Alexandru Armaş nu erau angajaţi oficial în cadrului clubului de noapte, motiv pentru care au fost sesizaţi responsabilii de la FISC, dar şi cei de la Inspecţia Muncii. De menţionat că, acum câteva săptămâni, administratorul clubului spunea că Armaş era doar client. Am încercat să discutăm cu victima şi cu paznicul localului, dar, deocamdată, nu am reuşit.



Avocatul Ion Matuşenco a declarat anterior că Armaș îşi recunoaşte vina şi că a acţionat violent după ce victima i-ar fi insultat părinţii.



Cazul a avut loc în noaptea de 2 spre 3 ianuarie. Tânăr 30 de ani s-a ales cu o fractură la picior şi a fost internat în spital.