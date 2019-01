TIGHINA, LIDER AUTORITAR. A câştigat cu 3-2 partida cu USM la volei masculin

foto: publika.md

Răsturnări de scor, emoții şi adrenalina la maximum! Clubul de volei "Tighina" s-a impus la Chişinău cu 3-2 în fața echipei Universităţii de Stat din Moldova în cea mai aşteptată partidă a etapei a şaptea a campionatului naţional de volei masculin. "Studenţii" conduceau cu 2-1 la seturi, dar nu au putut menține strocul constant și au cedat în următoarele două seturi.



Având în lot 3 sportivi ucraineni, oaspeţii au jucat mai sigur în momentele cruciale şi şi-au adjudecat următoarele două seturi cu 25-18, 15-10.



"Am înfruntat un adversar de valoare, care a luptat cu noi de la egal la egal. Al cincelea set mereu este un fel de loterie. Fiecare echipă putea să câştige, însă noi am avut mai mult noroc şi cam de asta am și câştigat", a spus Alexandru Cozlovschi, antrenor Tighina.



"Mi se pare că am pierdut din cauza lipsei de experienţă. Avem 2-3 jucători buni, însă jucătorii străini din lotul echipei adverse sunt ceva mai experimentaţi. Ei au profitat de greşelile noastre", a spus Alexandru Dudicov, antrenor USM.



Clubul din Tighina, care este şi deţinătoarea Cupei Moldovei, a obţinut a şaptea victorie consecutivă şi este lider autoritar al clasamentului.