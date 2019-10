Tiger Woods, al 82-lea său titlu. Jucător de golf a egalat un record vechi de 54 de ani

Renumitul jucător de golf Tiger Woods a egalat un record stabilit acum 54 de ani de compatriotul său, Sam Snead. Woods a câştigat cel de-al 82-lea său titlu în circuitul nord-american de golf PGA.

Sportivul american a triumfat în Zozo Championship, prima competiţie din PGA Tour care a avut loc în Japonia, impunându-se cu trei lovituri avans în faţa japonezului Hideki Matsuyama.

"E nebunie. E o performanţă uriaşă. Am reuşit să fiu consistent de-a lungul carierei mele şi, astfel, am avut şanse de victorie la numeroase turnee. De multe ori am ratat victoria, dar astăzi am reuşit să mă impun", a afirmat jucătorul de golf, Tiger Woods.

Woods va avea ocazia să doboare recordul de victorii la turneele din PGA Tour la următoarea competiţie, care va avea loc în Insulele Bermuda, între 31 octombrie şi 3 noiembrie.