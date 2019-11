Ţîcu a spus NU la "DA". Greceanîi: "Nu ştiu să vă felicit sau să vă compătimesc"

Deputatul Octavian Ţîcu nu mai face parte din partea fracţiunii ACUM, Platforma DA din Parlamentul Republicii Moldova. Anunţul a fost făcut astăzi în cadrul şedinţei plenare de către secretarul fracţiunii Dinu Plîngău.

"Am luat act de decizie a domnului Octavian Ţîcu din 18 septembrie de a părăsi fracţiunea ACUM, Platforma DA. Respectiv am întocmit toate aspectele procedurale şi în baza procesului verbal numărul nouă, am constatat că domnul Ţîcu nu mai aparţine fracţiunii, respectiv procesul verbal îl vom înainta secretariatului", a comunicat deputatul, Blocul ACUM, Dinu Plîngău.

Anunţul a stârnit amuzamentul preşedintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

"Da am luat act, nu ştiu să vă felicit sau să vă compătimesc. Nu înţeleg ce trebuie de făcut", a spus preşedintele Parlamentului, Zinaida Greceanîi.

Amintim că Octavian Ţîcu a părăsit Platforma DA în data de 18 septembrie curent, când şi-a anunţat intenţia de a candida la primăria Capitalei. Ţîcu nu a trecut în turul doi, dar s-a ales cu un mandat de consilier. La scurt timp după aflarea rezultatelor acesta a spus că va opta să rămână în Parlament, în detrimentul fotoliului de ales local.