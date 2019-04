ŢI SE RUPE INIMA! Povestea DUREROASĂ a unei familii cu cinci copii din Căpriana, care a rămas fără casă (VIDEO)

O familie cu cinci copii din satul Căpriana, raionul Strășeni, a rămas fără locuinţă după ce casa în care stăteau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. Acum, cei şapte membri ai familiei se înghesuie într-o anexă de câţiva metri pătraţi amplasată în curte.



Într-o odaie de aproape cinci metri se înghesuie Petru Răscoală şi Viorica Ungureanu, împreună cu cei cinci copii, dintre care cel mai mic are doar patru luni. Femeia stă acasă şi are grijă de copii, iar bărbatul munceşte prin sat pentru 200 de lei pe zi.

Părinţii îşi aduc aminte cu durere de noaptea în care incendiul le-a transformat în scrum tot ce aveau.



"A ars tot şi hainele şi maşina de spălat, frigiderul. Rog toţi oamenii ca să ne ajute cu ce pot, ca să ne luăm o locuinţă, nu am posibilitate să adun banii", a spus Petru Răscoală, locuitor a satului Căpriana.



"Vrem să cumpărăm. Am găsit o casă de 10.000 de euro, îmi mai cedează, tot aşa e mare, larg, apă în ogradă. Rog din tot sufletul oamenii cu inimă mare, cât dă Dumnezeu, nu punem taxă, să ne ajute", a precizat Viorica Ungureanu, locuitoare a satului Căpriana.



Copiii speră că într-o zi visul de a avea o casă va deveni realitate. Ei vor să aibă o baie şi o cameră în care să-şi facă lecţiile:



"Aş vrea o casă care să fie mare, să avem mai multe camere, să punem toate hainele. Aş dori foarte mult să am camera mea, să îmi fac lecţiile acolo, să am măsuţa mea, atunci voi fi fericit".



"Totul, cărţile, hainele, tot ce aveam au fost multe lucruri care nu erau ale mele, aparţineau la altcineva şi au ars. Mai iau manualele de la colegi, mă ajută Aş vrea să am casa mea, să am camera mea, să am tot al meu".



Tragedia prin care trece familia nu i-a lăsat indiferenţi pe oameni. Mulţi au venit să ajute cu ce pot, unii şi de la Orhei:



"Din partea la toată lumea, e pentru copii, pentru maturi".



"Când am văzut la televizor ce s-a întâmplat, fiecare ce a putut din casa noastră, suntem 12 familii şi am decis să venim la Căpriana să ajutăm cu ce putem, un pat, o maşină de spălat, borcane, hrişcă, crupe, haine".



Autorităţile locale caută soluţii pentru a ajuta familia nevoiaşă.



"Cu sursele acestea financiare lucrăm în parteneriat, noi primăria. La consiliu o să avem pusă întrebarea ca să găsim teren undeva sub construcţie şi cu sursele financiare, cât o să colectăm, o să batem pe la uşi şi o să ne străduim să construim acea casă", a precizat Ion Scutaru, primarul satului Căpriana, Străşeni.



Ei vor să deschidă un cont bancar pe numele femeii.