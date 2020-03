Thomas Waerner, câștigătorul concursul Iditarod Trail Sled Dog Race

În timp ce, practic, toate competițiile de cam oriunde sunt anulate, cea mai faimoasă cursa de sănii trase de câini, "Iditarod Trail Sled Dog Race", s-a desfășurat în conformitate cu programul în statul american Alaska.



Traseul ediției din acest an a avut peste 1600 de kilometri, iar atelajele au trebuit să traverseze regiuni sălbatice, două lanțuri muntoase și faimosul râu Yukon, înghețat în această perioadă. Competiția din 2020 a fost una mai dificilă pentru că în ultimul timp ninsese din belșug.



Câștigătorul ediției din acest an a devenit norvegianul Thomas Waerner, care a parcurs cu atelajul său distanța de concurs în 9 zile, 10 ore, 37 de minute și 47 de secunde. Scandinavul a avut în echipă nu mai puțin de 10 patrupezi.



"Cel mai important pentru mine a fost să creez această echipă, să o duc la un nivel înalt de coeziune. A fost un lucru crucial pentru a obține această victorie", a menționat Thomas Waerner, sportiv.



În acest an la competiția ce a finișat în localitatea Iditarod au participat 57 de echipaje din Statele Unite ale Americii și Canada, dar și din alte țări ale lumii, cum ar fi Italia, Norvegia sau Danemarca.

Concursul Iditarod Trail Sled Dog Race a ajuns la a 48-a ediție.