Thomas Moser, învinuit de delapidare în dosarul legat de tranzacționarea Portului Giurgiulești. Reacțiile companiilor Danube Logistic şi Bemol

Sechestru de 150 de milioane de lei a fost aplicat pe active care formează capitalul social al unei companii deţinută de BERD în Moldova. Vorbim despre "Danube Logistics" SRL care gestionează Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti.

Instanţa de judecată a acceptat solicitarea procurorilor pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit procurorilor, sechestrul a fost aplicat pentru a preveni înstrăinarea bunurilor și asigurarea reparării prejudiciului cauzat companiei "Bemol". De asemenea, fostul director al Portului Georgiuleşti, Thomas Mozer, ar fi fost pus sub învinuire pentru delapidare averii străine.

Sechestrul a fost pus în cadrul unei cauze penale deschisă în 2020 care vizează delapidarea averii străine de către foști factori de decizie în cadrul companiei Bemol. Mai exact, cauza penală ține de acțiuni pretins ilegale care au stat la baza preluării gestionării Portului Internaţional Chişinău.



Potrivit PCCOCS, în urma investigaţiilor făcute în cadrul cauzei penale pentru delapidarea averii străine, o persoană cu rol de factor de decizie a fost pusă sub învinuire în luna iunie a acestui an.



Portalurile MoldStreet.md şi Bani.md menţionează că este vorba despre Thomas Moser, care a fost beneficiar al companiei care a gestionat Portul Internaţional Giurgiuleşti, dar şi fost angajat BERD. Am încercat să confirmăm această informaţie la PCCOCS, dar purtătorul de cuvânt al instituţiuei, Emil Gaitur, a refuzat să ne ofere informaţii despre identitatea învinuitului. De asemenea, am încercat să obţinem o reacţie de la Thomas Moser, dar nu am reuşit să luăm legătura cu el.



Compania "Danube Logistics" SRL, pe al cărui capital social a fost pus sechestru, ne-a comunicat că nu a primit nicio ordonanță de la PCCOCS şi că nu poate oferi un comentariu calificat cu privire la conținutul comunicatului publicat pe site-ul Procuraturii Generale.

"Întrucât Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este proprietarul final al acțiunilor Danube Logistics SRL, vă recomandăm să vă adresați direct la Oficiul BERD", se mai precizează în răspunsul primit la întrebările redacţiei. Am solicitat un comentariu şi de la BERD, însă, deocamdată, nu am primit un răspuns.



Compania BEMOL precizează că în cadrul companiei a fost realizată o anchetă internă de biroul din România al companiei internaționale Deloitte. În urma acestei investigații au fost constatate elemente de acțiuni ilegale din partea fostei conduceri a companiei. "În conformitate cu legislația Republicii Moldova, am fost obligați să sesizăm Procuratura Republicii Moldova. La moment, menționăm că nu dispunem de altă informație spre comunicare, " ne-au mai spus reprezentanţii Bemol.



Anterior, fostul preşedinte al Consiliului Directorilor BEMOL, Rafik Aliyev, l-a acuzat pe Thomas Moser că ar fi preluat în mod fraudulos compania care gestionează Portul Internaţional Giurgiuleşti prin vânzarea acesteia către compania olandeză Danube Logistics Holding BV. Moser insistă asupra legalității tranzacției, făcând referire la deciziile instanțelor olandeze și engleze.

Cu toate acestea, Curtea de Apel Chişinău a dispus ca Moser să achite suma de 177,4 mln lei către BEMOL, cu titlu de daune.

De altfel, anul trecut, Procuratura Generală a pornit un proces penal privind falsificarea unui document care ar fi prejudiciat interesele companiei BEMOL în cazul Portului Internaţional Giurgiuleşti.Potrivit procurorilor, prin intermediul acestui act falsificat a fost posibilă înstrăinarea unor bunuri ale portului care figurau într-un litigiu şi erau supuse executării judecătoreşti. Potrivit BEMOL, documentul falsificat ar confirma că Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este creditorul gajist al acţiunilor Danube Logistics, companie care administrează Portul Giurgiuleşti. În realitate însă, crediorul gajist este o bancă comercială din Moldova şi nu BERD, precizează BEMOL.

La rândul lor, reprezentanţii BERD neagă că ar fi utilizat documentul fals la care face referire BEMOL.