Thierry Henry este noul antrenor al lui AS Monaco

Fostul atacant francez Thierry Henry este noul antrenor al lui AS Monaco. Anunţul a fost făcut pe site-ul oficial al clubului din Principat.



Henry a semnat un contract pe trei ani şi va debuta astfel ca antrenor principal la AS Monaco, clubul la care și-a început și cariera de jucător, în 1994. Francezul nu are experienţă ca antrenor principal, dar din august 2016 a fost secundul selecționerului Roberto Martinez la echipa națională a Belgiei.



Tehnicianul de 41 de ani urmează să fie prezentat oficial luni. El l-a înlocuit pe Leonardo Jardim. Portughezul a fost demis recent din cauza începutului slab de campionat.



După nouă etape din Ligue 1, monegascii se clasează pe locul 18, cu doar şase puncte.