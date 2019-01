Theresa May vrea să renegocieze cu UE tratatul privind Brexitul

Deputaţii britanici au votat ieri un amendament ce exclude retragerea Regatului Unit din UE fără un acord. De asemenea, Camera Comunelor s-a pronunţat în favoarea unor propuneri legislative care prevăd înlocuirea controalelor vamale de la frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord cu măsuri alternative.

Asta în condiţiile în care preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, prin vocea purtătorului său de cuvânt, a transmis că acordul pentru Brexit, implicit partea privind graniţa irlandeză, nu este renegociabil. Şi administraţia de la Paris i-a cerut Guvernului May să facă propuneri credibile.



"După cum a decis Comisia Europeană în decembrie, acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană este cel mai bun de până acum şi nu poate fi renegociat", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

În pofida acestor declaraţii, Theresa May încă mai speră că există loc de renegocieri.



"Iată de ce vreau să mă întorc la Bruxelles cu cel mai clar mandat pentru a obține un Acord pe care Parlamentul să-l susţină", a spus Theresa May, premierul Marii Britanii.



Tot ieri, deputaţii au respins amendamentul propus de opoziţia laburistă, care se referă la transferarea dosarului Brexit de la Guvern la Parlament, de altfel o victorie pentru Theresa May.