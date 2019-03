Theresa May va trimite azi scrisoarea prin care cere amânarea Brexitului

foto: publika.md

Theresa May îi trimite, miercuri, președintelui Consiliului European Donald Tusk scrisoarea prin care cere amânarea Brexitului după 29 martie.



„Numărul 10 (Downing Street, reşedinţa premierului) a indicat că scrisoarea de amânare a premierului va fi trimisă mâine”, a scris marţi seara pe Twitter editorul politic al BBC News, Laura Kuenssberg. Scrisoarea vine după ce săptămâna trecută, marți, deputații au respins acordul de retragere al Theresei May pentru a doua oară cu 149 de voturi.



Miercuri, au votat împotriva părăsirii Uniunii Europene fără acord. Apoi, joi, Parlamentul a votat pentru a solicita extinderea articolului 50 – mecanismul juridic prin care Regatul Unit urmează să părăsească UE.



Președintele Consiliului Europei, Donald Tusk, a declarat că liderii UE sunt deschiși unei prelungiri mai lungi, „dacă Marea Britanie consideră că este necesar să-și regândească strategia privind Brexit”.



Cele 27 de state membre UE urmează să își dea acordul pentru prelungirea termenului de ieșire în cadrul unei întâlniri care va avea loc la Bruxelles pe 20 martie. Dacă parlamentarii britanici aprobă acordul propus de May înainte de summitul de la Bruxelles, ea ar putea cere UE ca amânarea Brexitului să se facă până pe 30 iunie.



În caz contrar, întârzierea ar putea fi mult mai mare, și astfel, Regatul Unit va trebui să participe la alegerile europarlamentare din mai.