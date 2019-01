Theresa May: Taxa percepută cetăţenilor europeni care solicită statutul de rezident permanent, ELIMINATĂ

Guvernul britanic va elimina taxa de 65 de lire sterline percepută cetăţenilor europeni care solicită statutul de rezident permanent. Anunţul a fost făcut de premierul Theresa May, în Parlamentul de la Londra, în încercarea de a obţine concesii din partea Bruxelles-ului şi de a evita blocajul privind Brexitul.



"Pot confirma astăzi că atunci când vom pune în aplicare noul Acord, pe 30 martie, Guvernul va anula taxa pentru obţinerea statutului de rezident permanent, astfel încât să nu existe niciun obstacol financiar pentru cetăţenii UE care vor să rămână în Marea Britanie", a menţionat Theresa May.



Prim-ministrul Theresa May a menţionată că această taxă va fi anulată începând cu data de 30 martie, când va începe propriu-zis procesul de legalizare a statutului cetăţenilor europeni din Marea Britanie. Cererile pentru rezidenţă vor putea fi trimise prin poştă sau depuse la adresele administrațiilor locale. Totodată, în fază de testare este şi o aplicaţie, disponibilă deocamdată doar pe Android.



Solicitanții vor trebui să scaneze paşaportul şi să facă o poză pentru a fi identificaţi pe platforma online. Este obligatoriu să indice adresa şi să dea acordul pentru verificări fiscale. Planul B al Theresei May va fi supus votului în 29 ianuarie, după ce acordul anterior a fost respins cu o majoritate covârşitoare de parlamentari.

În Regatul Unit trăiesc în prezent aproape 3,5 milioane de cetăţeni europeni.