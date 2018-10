Theresa May: Sunt în această funcţie pe termen lung şi nu doar pentru acordul privind Brexit

", scrie agerpres.ro. Şefa guvernului britanic a făcut aceste remarci într-un interviu pe postul de radio BBC, rugată să comenteze relaţiile sale cu fostul ministru de externe Boris Johnson, care a demisionat în iulie din guvern pentru a-şi marca dezacordul cu aşa-zisul 'plan de la Chequers' propus de premier, ce prevede menţinerea unei relaţii comerciale strânse între Marea Britanie şi UE după Brexit."Mesajul meu la conferinţă a fost: să ne unim şi să ne asigurăm că obţinem cel mai bun acord pentru Marea Britanie", a adăugat şefa executivului britanic.Boris Johnson urmează să-şi reitereze opoziţia faţă de modul în care a abordat Brexitul actualul premier într-un aşteptat discurs pe care îl va susţine marţi la Birmingham - deşi nu de la tribuna principală a reuniunii - şi care este considerat totodată o încercare a sa de a se poziţiona ca lider alternativ, notează Press Association.Johnson, favoritul caselor de pariuri la succesiunea Theresei May, afirmă că planurile acesteia vor lăsa Marea Britanie pe jumătate înăuntru şi pe jumătate în afara blocului la care a aderat în 1973 şi, practic, 'în vasalitate forţată'. Sub titlul 'My plan for a better Brexit' ('Planul meu pentru un Brexit mai bun'), Johson cere un 'super-acord de liber-schimb de tipul celui (al UE) cu Canada' şi susţine că propunerile UE cu privire graniţa irlandeză echivalează cu anexarea economică a unei părţi a Regatului Unit.