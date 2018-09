Theresa May: Summitul informal al UE de la Salzburg - o escală în negocierile pentru Brexit

Premierul britanic Theresa May consideră summitul informal de săptămâna viitoare al Uniunii Europene "o escală" în negocierile pentru Brexit, reuniune care le va permite liderilor blocului european să discute pentru prima dată propunerile ei în vederea retragerii Marii Britanii din UE, scrie agerpres.ro.

"Premierul (britanic) a declarat că miercurea viitoare se va deplasa la Salzburg pentru a participa la Consiliul European informal care va constitui atât o escală în negocierile pentru Brexit, cât şi o oportunitate de a angaja discuţii cu restul UE asupra provocărilor comune", a declarat purtătorul de cuvânt al Theresei May, relatând despre reuniunea cabinetului ei de miniştri.



"Va fi de asemenea pentru prima dată când liderii vor discuta împreună cartea albă a guvernului britanic care avansează o serie de propuneri credibile şi serioase", a declarat purtătorul de cuvânt în faţa jurnaliştilor, cu referire la aşa-numitul 'plan Chequers'.



Totul a început prin prezentarea, în iulie, în faţa premierului Theresa May a unei propuneri, 'planul Chequers', care prevedea înfiinţarea unei zone de liber schimb pentru bunuri între Marea Britanie şi UE. Obiectivul este clar - de a conserva o relaţie comercială strânsă cu Cei 27 - şi ar presupune punerea în funcţiune a unei serii întregi de "reguli comune".



Acest plan a fost interpretat de adepţii unui Brexit dur ca o trădare a votului britanicilor în favoarea ieşirii din UE, printre aceştia David Davis, fost ministru pentru Brexit, şi Boris Johnson, fost ministru de externe, care au trântit uşa guvernului. "Visul (Brexit-ului) este pe cale să moară", a notat Boris Johnson în demisia sa.



Aceste demisii răsunătoare au clătinat violent poziţiile Theresei May, însă în final ele i-ar putea permite să mute piesele după cum doreşte şi au rolul unui realism de care guvernul britanic ducea până acum lipsă, apreciază unii analişti.