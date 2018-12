Theresa May se întoarce la Londra aşa cum a plecat. Liderii UE nu vor să renegocieze Acordul pentru Brexit

Eşec total pentru premierul britanic la Bruxelles, în urma discuţiilor cu partenerii din cadrul Uniunii Europene. Renegocierea acordului pentru Brexit este exclusă, comunitatea europeană a oferit deja cele mai bune condiţii posibile Marii Britanii pentru ieşirea din UE, i-au transmis liderii europeni.



Discuţiile de la ultimul consiliu european din acest an nu au adus rezultatul scontat pentru premierul britanic. În afara asigurărilor de susţinere din partea liderilor UE, May nu a obţinut nimic. Acordul pentru Brexit rămâne în varianta negociată anterior.



"Putem vorbi, desigur, de anumite asigurări suplimentare, dar cele 27 de state membre vor fi unite şi îşi vor susţine interesele - având în vedere că vom avea o relaţie foarte bună cu Marea Britanie, după ce va părăsi UE", a spus Angela Merkel, cancelarul german.



Premierul olandez a lăsat diplomaţia deoparte şi a pus punctul pe i.



"Va fi imposibil să redeschidem Acordul de Retragere care a fost deja negociat. Cred că asta este situaţia. Din cauza liniilor roşii pe care ea, pe care voi, britanicii, le-aţi impus - fără graniţă cu Irlanda, fără apartenenţă la Uniunea Vamală a UE, fără libertate de mişcare pentru cetăţenii comunitari - având în vedere aceste condiţii, e singurul acord posibil", a declarat Mark Rutte, premierul olandez.



Şi preşedintele francez a fost categoric în privinţa relaţiilor cu Marea Britanie.



"Nu putem redeschide un acord juridic, nu putem renegocia ceea ce a fost negociat timp de câteva luni", a spus Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.



În aceste condiţii, Theresa May se întoarce la Londra aşa cum a plecat. În Parlamentul britanic situaţia îi este ostilă, iar şansele de a obţine susţinerea pentru Acordul pentru Brexit sunt inexistente. Votul a fost amânat de pe 11 decembrie până luna viitoare, dar opoziţia şi o mare parte dintre parlamentarii puterii se pronunţă clar împotriva documentului. Singura şansă a premierului de a obţine sprijin este să prezinte Acordul pentru Brexit drept răul cel mai mic, în condiţiile în care ieşirea Marii Britanii din UE fără un acord va însemna pierderi enorme pentru economie, haos pe piaţa muncii şi în domeniul vamal şi deprecierea abruptă a lirei sterline.