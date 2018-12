Theresa May rămâne în funcția pe care o deține. Premierul britanic a trecut votul de încredere

Premierul britanic, Theresa May, a supravieţuit votului de încredere din propriul partid. Ea a obţinut sprijinul a 200 de parlamentari conservatori, faţă de 117 voturi împotrivă. Şefa executivului britanic va fi azi la Bruxelles, unde începe Consiliul European, iar Brexitul este cap de afiş pe agenda discuţiilor.



"După acest vot, trebuie să continuăm eforturile de a pune în aplicare Brexitul pentru poporul britanic şi pentru a construi un viitor mai bun pentru această ţară", a spus premierul britanic, Theresa May.



Premierul britanic a declarat că e mulţumită de rezultatul votului, dar că i-a ascultat cu atenţie şi pe cei mai bine de o treime dintre colegii de partid care au votat împotrivă.

Totuşi, subliniază analiştii politici, pentru Theresa May nu s-a schimbat nimic: chiar dacă rămâne liderul Partidului Conservator şi îşi păstrează postul de premier, se află în continuare în dificultate, deoarece nu are sprijinul Parlamentului pentru acordul de Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Parlamentarii britanici cer garanţii suplimentare, iar Bruxelles-ul a anunţat deja că nu mai e nimic de renegociat: Marea Britanie va ieşi din UE în baza acestui acord sau fără niciun acord.



Cei care o contestă spun că votul din cadrul partidului conservator este un mesaj clar pentru premier.



"Cred că premierul trebuie să demisioneze. Nu poate să obţină voturile pentru Acordul de retragere din UE, un acord prost şi nesatisfăcător, care nu e susţinut de colegii din Irlanda de Nord, de mulţi conservatori şi nici de opoziţie. Şi pentru că a eşuat în proiectul ei major, ar fi normal din punct de vedere constituţional să se retragă din funcţie."



Singura veste bună pentru Theresa May este că nu mai poate fi contestată în rândul partidului în următoarele 12 luni.