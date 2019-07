Theresa May, prima zi de eliberare: Ce a ales să facă fostul premier, în loc să participe la primul discurs al lui Johnson

Boris Johnson a fost ales, miercuri, noul premier al Marii Britanii, iar joi a susţinut primul său discurs în calitate de prim-ministru, în Camera Comunelor. Cu toate acestea, Theresa May a ales să participe la un alt eveniment, scrie mediafax.ro.

Theresa May, fostul prim-ministru al Marii Britanii, a ales să-şi petreacă ziua foarte departe de Westminster. May, un fan înrâit al cricket-ului, a participat la meciul dintre Marea Britanie şi Irlanda, susţinut la „Lord's Cricket Ground”.

Theresa May is living her best life, she's at Lords watching the cricket



