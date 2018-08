THERESA MAY, ÎN PAŞI DE DANS! Premierul britanic e în turneu în Africa

Premierul britanic, Theresa May, a făcut deliciul presei în timpul vizitei în Africa de Sud. Oficialul a dansat împreună cu elevii unei şcoli din Cape Town. Copiii au întâmpinat-o cu un dans tradiţional, iar Theresa May nu o putut sta deoparte.



Paşii de dans ai premierului britanic au atras atenţia tuturor, iar ceilalţi oficiali au început şi ei să danseze. Theresa May se află în Africa de Sud într-o vizită oficială de 3 zile.

Din delegaţie fac parte ministrul comerţului şi 29 de oameni de afaceri britanici. Turneul prim-ministrului britanic în Africa are loc în contextul negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie vrea să aprofundeze relaţiile economice cu ţările africane pentru a compensa balanţa schimburilor comerciale după ieşirea din Uniunea Europeană.