Theresa May: "Foarte probabil" ca Rusia să fie responsabilă de otrăvirea lui Skripal

Theresa May consideră "foarte probabil" ca Rusia să fie responsabilă de otrăvirea fostului spion Serghei Skripal, scrie romania-actualitati.ro.

Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, că este "foarte probabil ca Rusia să fie responsabilă" pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal.



Subliniind că agentul neurotoxic folosit împotriva lui Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia a fost o substanţă "de uz militar" dezvoltată de Rusia, Theresa May a dat Moscovei termen până marţi seara pentru a oferi explicaţii Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).



Theresa May a anunţat de asemenea că ambasadorul rus la Londra a fost convocat pentru a i se cere explicaţii dacă otrăvirea fostului spion şi a fiicei acestuia a fost "o acţiune directă a statului rus".



Serghei Skripal (66 de ani) - un fost colonel din serviciile secrete ruse care a fost întemniţat în 2006, în Rusia, pentru acuzaţii de spionaj în favoarea Marii Britanii - şi fiica sa Iulia (33 de ani) au fost găsiţi, la 4 martie, în stare de inconştienţă pe o bancă din apropierea unui centru comercial din oraşul Salisbury, în sudul Angliei. De atunci, ei se află spitalizaţi în stare foarte gravă.