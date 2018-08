THERESA MAY, DIN NOU ÎN PAŞI DE DANS. De cine a fost provocată de această dată șefa guvernului britanic

foto: independent.co

Premierul britanic nu are complexe. Theresa May a dansat pentru a doua oară în public. De această dată a fost provocată de un grup de voluntari pentru protejarea mediului din Kenya.



Demonstraţia pe ritmuri africane a fost făcută în ciuda ridiculizării sale de presa străină, după dansul de acum trei zile. Atunci şefa guvernului britanic a jucat alături de elevii unei şcoli din Cape Town, care au întâmpinat-o în stil tradiţional.



Theresa May s-a aflat în Africa de Sud timp de trei zile, fiind însoţită de ministrul Comerţului şi 29 de oameni de afaceri britanici. Turneul prim-ministrului britanic în această ţară are loc în contextul negocierilor pentru Brexit. Marea Britanie vrea să aprofundeze relaţiile economice cu ţările africane pentru a compensa balanţa schimburilor comerciale după ieşirea din Uniunea Europeană.