Theresa May demisionează din funcția de lider al Partidului Conservator. Rămâne premier până în iulie

Theresa May a anunțat pe 24 mai că își va da demisia din funcția de președinte al Partidului Conservator pe data de 7 iunie, urmând ca procedura de desemnare a unui nou lider să înceapă săptămâna următoare.

”Am făcut tot ce am putut să-i conving pe deputați să susțină acordul meu pentru Brexit. Din păcate nu am reușit. Am încercat de trei ori. Cred că a fost corect să perseverez chiar și când șansele de reușită erau scăzute. Îmi este clar acum că este în interesul ţării ca un nou prim-ministru să conducă acest efort. Voi demisiona din funcția de lider al Partidului Conservator și Unionist, vineri, 7 iunie. Am ajuns la un acord ca procesul să înceapă în săptămâna viitoare. Am ținut-o pe regină la curent cu intențiile mele și voi continua sa fiu premier până la încheierea procedurilor”, a declarat May.