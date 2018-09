Theresa May: Cei doi suspecţi în cazul tentativei de otrăvire a lui Skripal sunt ofiţeri ai GRU

Cei doi cetăţeni ruşi, suspecţi în cazul tentativei de otrăvire a fostului spion Serghei Skripal şi a fiicei lui, sunt ofiţeri ai GRU, serviciul militar de informaţii al Rusiei, a declarat prim-ministrul britanic, Theresa May.

Autorităţile britanice au emis deja mandate de arestare europene pentru cei doi suspecţi, care au intrat în ţară cu paşapoarte ruseşti pe numele Alexandr Petrov şi Ruslan Boşirov.



"Guvernul britanic a stabilit că suspecţii identificaţi de poliţie şi de procuratură sunt ofiţeri ai serviciului militar de informaţii rus, GRU", a menţionat Theresa May, prim-ministru britanic.



Autorităţile britanice cred că numele folosite de cei doi nu sunt cele reale. Moscova a anunţat că nu ştie cine sunt aceştia și acuză Londra că ţine investigaţia secretă.



"Poziția noastră în legătură cu acest caz nu s-a schimbat, pentru că noi nu am primit niciun detaliu nou. Din câte știți, autoritățile britanice au refuzat să ne invite să participăm la ancheta acestui incident", a precizat purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.



Potrivit poliţiei de frontieră britanice, Petrov şi Boşirov au ajuns în Marea Britanie în data de 2 martie. Ei au fost surprinşi de camerele de supraveghere de pe aeroportul Gatwick din Londra. Apoi, în 3 martie apar în Salisbury, de unde pleacă iar la Londra. Sunt din nou înregistrări cu ei la Salisbury în 4 martie, chiar în ziua în care Serghei şi Iulia Skripal au fost otrăviţi. Indivizii au fost filmaţi de o cameră de supraveghere cu câteva secunde înainte de atac, în apropierea locului unde se aflau victimele. Imediat după, Petrov şi Başirov iau un tren spre Londra, unde se îmbarcă într-o cursă aeriană spre Moscova.



Fostul spion rus și fiica sa au supravieţuit atacului chimic şi se află sub protecţia autorităţilor britanice. În luna iunie, un cuplu de britanici a fost contaminat cu acelaşi tip de substanţă. Femeia a murit la scurt timp, iar partenerul ei a scăpat cu viaţă.

Potrivit autorităţilor britanice, în acest caz nu a fost vorba de o tentativă de asasinare. Cei doi au devenit victime ale neglijenţei ofiţerilor GRU, care au aruncat recipientul cu Noviciok după ce l-au folosit împotriva lui Skripal. Sticluţa utilizată era o copie a uneia de parfum, iar victimele au fost induse în eroare. Rusia a negat orice implicare în aceste cazuri.