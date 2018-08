"Their Greatest Hits", cel mai bine vândut album: A obţinut 38 de discuri de platină

Cel mai bine vândut album din istorie îi aparţine formaţiei "The Eagles". Colecția “Their Greatest hits” a obţinut 38 de discuri de platină, ceea ce echivalează cu 38 de milioane de copii vândute în format fizic sau pe platformele de streaming. Astfel, a fost depăşit în vânzări albumul lui Michael Jackson, "Thriller", care a câştigat doar 33 de distincţii.



Un alt album "The Eagles", şi anume "Hotel California", ocupă locul trei în topul celor mai vândute discuri din toate timpurile.

"Suntem fericiţi pentru ceea ce-am reuşit să facem. Am luat în serios muzica, atunci când ne-am gândit să creăm trupa. De-a lungul timpului, am muncit mult şi am avut parte de vremuri frumoase", a spus membrul trupei "The Eagles", Glenn Frey.



The Eagles a apărut pe piaţa muzicală în 1970, la Los Angeles, şi este formată din patru membri. Trupa s-a destrămat la începutul anilor 80. S-a relansat abia peste 14 ani, într-un nou format.