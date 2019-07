"The Lion King" continuă să domine Box Office-ul nord-american. Câte milioane de dolari a adunat în două săptămâni

Lungmetrajul live-action "The Lion King" continuă să domine Box Office-ul nord-american și în al doilea weekend de la lansare. Producția Disney a înregistrat încasări de 75,5 milioane de dolari doar în cinematografele din SUA, ajungând în doar două săptămâni la 962 de milioane de dolari din vânzări de bilete.



Remake-ul legendarului desen animat "Lion King" a fost urmat în topul nord-american de filmul "Once Upon a Time… in Hollywood", care a adunat 40 de milioane de dolari din vânzări de bilete și a devenit cel mai bun debut din toate timpurile pentru Quentin Tarantino.



Cel de-al nouălea lungmetraj al celebrului cineast, cu Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino şi Margot Robbie în distribuţie, depășește recordul unei alte pelicule marca Tarantino, "Inglorious Basterds", care a acumulat în weekendul de debut 38 de milioane de dolari.

Acțiunea filmului "Once Upon a Time… in Hollywood" se desfăşoară în 1969 și este povestea a doi actori care încearcă să își găsească locul la Hollywood. În cinematografele din Moldova, filmul va fi lansat în 8 august. Închide podiumul producția Marvel "Spider-Man: Far From Home”, cu încasări de 12,2 milioane de dolari în topul nord-american în al patrulea weekend de la premieră.



Filmul a avut încasări totale, la nivel global, de peste un miliard de dolari.