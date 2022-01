Thailanda redeschide după trei ani celebra plajă din filmul 'The Beach'

Celebra plajă din filmul "The Beach", cu Leonardo DiCaprio ca protagonist, situată pe insula thailandeză Phi Phi, la Marea Andaman, s-a redeschis vizitatorilor, după ce în 2018 a fost închisă pentru daunele aduse mediului din cauza turismului masiv, relatează marţi dpa.



Cu toate acestea, de acum înainte se vor aplica reguli stricte pentru a proteja paradisul din golful Maya de consecinţele turismului masiv, scrie agerpres.ro.



De exemplu, golful cu apele sale turcoaz este acum deschis zilnic doar în intervalul orar 07:00-18:00. Numărul de oaspeţi este limitat la 375 de turişti pe oră, cu o limită de 4.125 de persoane permise zilnic. Fiecare vizită este limitată la 60 de minute.

În plus, există o interdicţie de scăldat, iar oricine o încalcă riscă consecinţe legale.



În plus, bărcile nu mai au voie să se apropie de plajă în zona golfului şi trebuie să ancoreze de cealaltă parte a insulei, a informat site-ul de ştiri The Thaiger.

După succesul mondial al filmului "The Beach" din 2000, regizat de Danny Boyle şi cu Leonardo Di Caprio în rolul principal, turişti din întreaga lume au "invadat" faimosul golf. Ancorele aruncate neglijent au cauzat pagube grave, în special rezervaţiei de corali şi habitatului.



Din cauza daunelor aduse mediului, guvernul thailandez a impus în iunie 2018 o interdicţie pentru vizitatori, care ar fi trebuit să dureze doar câteva luni. În mai 2019, însă, interdicţia a fost prelungită cu doi ani şi jumătate.

Arhipelagul Ko Phi Phi, aflat între provincia Krabi şi Phuket, este una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Thailanda, iar închiderea golfului Maya a suscitat critici virulente din partea sectorului turistic.



Plaja cu nisip alb şi ape turcoaz este situată într-un peisaj idilic format din dealuri carstice şi vegetaţie luxuriantă.