Thailanda: Cel puţin 18 oameni au murit în coliziunea dintre un tren şi un autobuz la est de Bangkok

Cel puţin 18 oameni au murit şi 29 au fost răniţi duminică în coliziunea dintre un tren şi un autobuz de pasageri la est de Bangkok, au declarat pentru EFE serviciile de prim-ajutor, care au explicat că vor continua operaţiunile de recuperare a mai multor persoane care au rămas blocate în interiorul vehiculului.

Accidentul s-a produs la ora locală 09:20 (02:20 GMT) în staţia Khlong Khwaeng Klan din provincia Chachoengsao când un tren a lovit în plin autobuzul la bordul căruia călătoreau 60 de muncitori care intenţionau să ajungă la o ceremonie la un templu, scrie agerpres.ro.

Potrivit publicaţiei locale Bang Pakong News, la trecerea de nivel nu există nicio barieră, iar şoferul autobuzului nu a reacţionat la semnalul acustic care anunţa sosirea trenului.

Un membru al echipelor de salvare a declarat pentru EFE că, la două ore după accident, salvatorii încă nu reuşiseră să recupereze trupurile prinse între fiarele contorsionate ale autobuzului şi că se aşteaptă ca numărul morţilor să fie mai mare.

The death toll so far is 17 https://t.co/zDAMLbdCps pic.twitter.com/qukOPzJMAZ