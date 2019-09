TEXAS, AFECTAT DE IMELDA: Cel puţin doi oameni au murit în Texas din cauza ploilor

Furtuna tropicală Imelda a făcut prăpăd în statul american Texas. Potrivit unui raport preliminar, cel puţin doi oameni au murit în urma ploilor abundente care au provocat inundaţii de proporţii. Salvatorii şi poliţiştii au primit mii de apeluri de urgenţă. Sute de maşini au rămas blocate în mijlocul apelor, iar unii şoferi au fost nevoiţi să urce pe acoperişuri pentru a scăpa cu viaţă.



În sud-estul Texasului au fost amenajate adăposturi speciale în şcoli şi primării.



"Apa mi-a ajuns până la genunchi şi am fost evacuată în urmă cu aproximativ două ore."



"În casa mea, nivelul apei era de doi metri. Nu voiam să plec, dar am fost nevoită. Nu am avut de ales, mai ales că sunt conectată la oxigen."



Autorităţile au sfătuit oamenii să nu se întoarcă deocamdată la locuinţele lor, până când ploile nu vor scădea în intensitate.



"Indiferent unde vă aflaţi în acest moment, vă rog să rămâneţi acolo. Dacă sunteţi la serviciu, în Kingwood, la aeroport, în partea de nord a oraşului, vă rog să staţi acolo. Această furtună traversează regiunea noastră de la nord la sud", a spus Sylvester Turner, primarul din Huston.



Imaginile filmate cu drona arată un tablou dezolant. Potrivit unui bilanţ preliminar, s-au înregistrat peste 400 de operaţiuni de evacuare şi 22 de accidente rutiere majore. În plus, creşterea bruscă a cotei râurilor a dus la producerea unui accident naval: câteva barje au fost luate de ape şi cel puţin una a lovit în plin piciorul unui pod rutier.