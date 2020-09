Testul viral al CIA pentru cei care visează să devină spioni. Cine îl poate rezolva?

Agenția Centrală de Informații din SUA (CIA) a postat săptămâna aceasta pe Twitter un test pentru cei care vor să își exerseze abilitățile de spioni.

Biroul de comunicare al CIA a postat testul marți și a primit o serie de răspunsuri neașteptat de bune, scrie Libertatea. Testul consta în două fotografii aproape identice, care aveau însă 10 mici diferențe.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz