"TESTUL LUI ALTMAN". Selecționerul testează 16 jucători din Divizia Naţională

Semion Altman a întrat pe deplin în rolul de selecţioner, chiar dacă ”interimar” al echipei naţionale de fotbal a Republicii Moldova. Tehnicianul ucrainean testează în prezent 16 jucători legitimaţi la cluburi din Divizia Naţională în vedera convocării lor printre ”tricolori” pentru partidele oficiale ce irmează în curând.

Şapte dintre ei încă nu au jucat niciun meci pentru prima reprezentativă.



Este vorba despre portarul Nicolae Cebotari, fundaşul Victor Mudrac, mijlocaşii Ivan Urvanţev, Alexandru Bejan, Veaceslav Zagaevschi, Maxim Cojocaru şi atacantul Mihai Ghecev. Pentru a vedea pe viu compatibilitatea şi valoarea lor a fost organizată la Vadul lui Vodă o partidă amicală cu reprezentativa de tineret a ţării noastre.



”Seniorii” s-au impus cu 3-2 la capătul unui meci dramatic.



Conduşi cu 1-2, elevii său au marcat de două ori în prelungiri şi au smuls victoria.



Ambele goluri ale "tineret"-ului au purtat semnătura lui Vadim Gulceac, iar pentru seniori au înscris Alexandru Suvorov, Maxim Cojocaru şi Valeriu Macriţchi.



"Mulţi pentru prima dată au fost convocaţi. De asemenea, avem un antrenor nou. Pot să spun că luăm totul de la început. Principii noi are antrenorul. Se vede că suntem la început de pregătire."



"A fost dificil. Se vede că băieţii vor să joace la echipa de tineret, tind spre asta. La rândul nostru, nu am rămas în urmă, în repriză secundă am dat dovadă că suntem fotbaliştii primei reprezentative şi am câştigat acest meci."



Prima reprezentativă a Republicii Moldova se pregăteşte pentru meciul de pe 7 septembrie, cu Islanda, în preliminariile EURO-2020. Partida se va disputa la Reykjavik şi va fi televizată în direct de CANAL 3 cu începere de la ora 19:00.