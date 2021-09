Testele rapide antigen vor putea fi cumpărate în farmacii şi făcute în policlinici, acolo unde vor fi eliberate şi rezultatele la SARS-COV-2. Iniţiativa anunțată de Ministerul Sănătăţii ar urma să fie pusă, în curând, în aplicare. În aşa mod, autorităţile îşi propun ca testarea să fie mai accesibilă, iar serviciul cu mult mai ieftin decât la laboratoarele private.''Omul, procurând testul din farmacie, să meargă într-o policlinică şi acolo să facă testul la care va primi certificatul. Prin asta o să diminuăm costul final al testului, cât şi povara asupra pacienţilor.'', a declarat Zinaida Bezverhni, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii.Autorităţile precizează că moldovenii vor putea apela la acest serviciu în anumite situații.''Noi vorbim acum nu despre testarea când persoana este bolnavă, dar atunci când persoana are nevoie de test când are nevoie de test pentru a trece frontiera sau a merge la concerte, cinematografe.'', a declarat Zinaida Bezverhni, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii.În prezent, preţul unui test rapid antigen la laboratoarele private costă până la 400 de lei, iar testul PCR 800 de lei. În instituţiile medicale, testarea este gratuită doar dacă pacientul are simptome de coronavirus.