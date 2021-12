Teste PCR la prețul de 300 de lei. Moldovenii le pot efectua în laboratoarele de stat

Moldovenii pot efectua teste PCR la laboratoarele de stat, iar prețul acestora este de 300 de lei. Doar că puțini sunt cei care cunosc despre această posibilitate, iar asta se întâmplă din cauza lipsei de comunicare din partea autorităților din Sănătate.

Mai exact, în luna octombrie, Guvernul a votat o hotărâre potrivit căreia, costul unui test a fost micșorat de la 755 de lei, la 300. Însă nimeni nu a explicat unde şi cine sunt cei care pot beneficia de acest serviciu. La aproape două luni distanţă, moldovenii, în special cei care au nevoie de un test pentru a putea călători, continuă să solicite acest serviciu de la laboratoarele private, acolo unde costurile sunt mai mari.



Am mers la laboratorul ANSP unde se efectuează aceste teste, pentru a afla mai multe detalii.



''Vrem să aflăm cum se fac aceste teste cu 300 de lei şi unde?

- Acum şefa... când se eliberează. Eu nu pot să vă ofer informaţii.

- Cine este şefa?

- Mariana Apostol.''



Singura informaţie pe care am obţinut-o a fost cea din anunţul de pe uşa laboratorului, unde era specificat că doritorii de a efectua un test PCR o pot face de la ora 8:00 până la 10:00 în baza buletinului de identitate.



''-Vrem să facem o ştire informativă. (reporter)

- Toate informaţiile la ANSP de pe strada Asachi 67 la domnul director.

- Dumnealui este acolo şi ne poate oferi informaţii. Dumneavoastră sunteţi şefa acestui laborator.

- Da. Dacă este permisiunea dumnealui.

- Noi vrem să facem o ştire informativă.

- Dacă domnul director acceptă, atunci da.

- Noi am trimis un şir de solicitări, însă nu am primit răspuns.

- Eu tot înţeleg, însă vreau să lucrez. ''



Unii oameni au aflat recent despre această posibilitate.



''Ieri am aflat. Trebuie să plec mâine la Iaşi şi am văzut că ambasada României a impus careva restricţii, indiferent că sunt vaccinat. Acest serviciu cu 300 de lei este destul de ok. Mai bine aceşti bani îi plăteşti la stat decât la laboratoarele particulare.''



''Am aflat zilele acestea. Pe internet ne-am uitat şi am venit aici. E foarte bine, atâta economie pentru noi contează foarte mult.''



Am încercat să discutăm cu responsabilii de la ANSP, însă şefa Direcţiei diagnostic de laborator din cadrul instituției, Ala Halacu, nu ne-a oferit interviul promis după câteva discuții purtate timp de câteva zile.



Am încercat să obţinem un comentariu şi de la Ministerul Sănătăţii, însă nu am primit un răspuns la solicitarea expediată.