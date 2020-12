Testare în masă într-un oraș din Spania: Aproape toți locuitorii sunt infectați cu coronavirus

Autoritățile spaniole dintr-un oraș din sudul țării iberice au luat decizia de a testa în masă localnicii, după ce un test de screening a arătat că majoritatea locuitorilor au fost infectați cu noul coronavirus. Potrivit datelor, nu mai puțin de 70% din populaţie ar fi fost bolnavă de COVID-19, scrie b1.ro.

Potrivit presei spaniole, decizia va fi aplicată locuitorilor orășelului Cuevas del Becerro locuit de peste 1.600 de oameni. Potrivit datelor provizorii, aproape toţi au fost testaţi pentru COVID-19. În urma testelor a rezultat că inclusiv primarul, electricienii şi poliţiştii au fost depistați pozitiv.

"Mi-au trimis un mesaj pentru ziua de vineri, când a fost testarea în masă, dar nu a fost pentru mine, ci pentru soţul meu. Rezultatul a fost negativ, aşa că i-au trimis un mesaj nou astăzi. Eu am făcut testul PCR, acum aşteptăm să vedem", povesteşte Conchi Perujo Negro.

"Nu am simptome, am venit pentru că testul este pentru toţi. Am venit pentru a putea opri această infectare", spune şi Ana Maria Mena, o altă localnică.

Sute de voluntari s-au mobilizat să livreze mâncare celor izolaţi la domiciliu.

"Ne organizăm pe două numere de telefon, unul pentru Whatsapp, iar altul pentru apelurile telefonice, pe care doi oameni din consiliu le vor prelua şi le vor trimite mai departe către protecţia civilă”.