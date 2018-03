"TERORIŞTI" PE STADION: Trupele speciale ale MAI şi-au testat capacităţile (FOTORREPORT)

Toate subdiviziunile Ministerului de Interne au fost antrenate în exerciții de amploare. Potrivit scenariului, un grup de indivizi înarmați au pătruns pe stadionul "Zimbru", din Capitală, chiar în timpul uni meci de fotbal.

Conform scenariului, teroriștii au fixate pe ei și pe unii dintre ostatici centuri explozive. S-a decis luarea cu asalt a stadionului



Operaţiunea s-a încununat de succes. Toţi ostaticii au scăpat cu viaţă, totuşi șase dintre ei au fost răniți. Exerciţiile au fost urmărite de specialiști din Polonia și Franța. Experţii cunosc prea bine ce înseamnă să te confrunţi cu astfel de atacuri, după ce, în 13 noiembrie 2015, câţiva teroriști au provocat mai multe explozii în apropierea stadionului Stade de France din Paris.



"Am fost impresionat de ceea ce am văzut. Consider că trupele speciale au făcut față situației", a spus ocotenentul-colonel de poliţie, Franţa, Ronan Perez.



O apreciere oficială cu privire la operaţiune va fi făcut însă după examinarea înregistrărilor video și analizarea greșelilor comise.