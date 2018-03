Teroare pentru elevii unui liceu Ialoveni. Aceştia merg cu frică la școală fiind amenințați, chiar și cu cuțitul de către trei colegi

Teroare pentru elevii care frecventează un liceu din orașul Ialoveni. Zilnic, aceştia merg cu frică la școală fiind amenințați, chiar și cu cuțitul de către trei colegi, toți frați, care locuiesc într-o casă comunitară din localitate.



Femeia din imagine povestește că fiica sa, în vârstă de nouă ani, a fost amenințată cu cuţitul chiar în curtea liceului de către o altă elevă de 11 ani. Incidentul s-a produs acum două luni. Mama fetiței a decis atunci să nu depună o plângere la poliție, însă situația s-a repetat acum câteva zile.



"Zice mi-a pus cuțitul la gât, mi-a spus că mă taie, m-a numit cu cuvinte necenzurate. Mă tem pentru că copilul meu este foarte traumat, a început să tremure, noi începem să lucrăm cu psihologul", a spus o locuitoare a oraşului Ialoveni, Elena Drăgan.



Un incident asemănător s-a întâmplat cu o elevă de clasa a doua. Ea a fost amenințată de doi băieți: unul de 12 și altul de 14 ani.



"Zi de zi vin băieții aceștia și le sperie cu cuțite, cu brichete să le dea foc la păr, al veceu când se duc fix aceeași problemă. Eu o întreb cum la școală, ea mereu îmi spune că nu vrea la școală", a spus un locuitor al oraşului Ialoveni, Igor Andronache.



Şi alţi părinți se tem pentru viața odraslelor.



"Dacă ei vin cu cuțitul la școală la ce să ne așteptăm? Ei consumă, fumează țigări electronice."



"E un dezastru. Copilul întotdeauna face gălăgie, îi numește pe toți urât."



Isprăvile celor trei frați sunt binecunoscute și de ceilalți locuitori din oraș.



"Ei ies singuri, fac ce vor, pe copii noștri îi numesc. Față de maturi nu au nicio stimă. Se și bat aici în fața copiilor noștri."



"Problema se poate termina tragic."



Directoarea casei comunitare, Ecaterina Grigoriță, nu a fost de găsit pentru a comenta situaţia. Contactată telefonic, ea a refuzat să vorbească cu echipa noastră. Am reușit să discutăm cu un angajat al instituției.



"Poate într-o oarecare măsură sunt agresivi, însă ne străduim să-i educăm", a spus pedagogul Iurie Cușnir.



Autoritățile locale spun că cei trei au vandalizat parcurile din oraș și ar fi dat foc la opt tomberoane de gunoi.



" Chiar am propus să facem un grafic eu personal ca primar să mă duc să fac de serviciu acolo, ca voluntar pentru că altă soluție nu e", a spus primarul oraşului Ialoveni, Sergiu Armașu.



Poliția investighează plângerile depuse de părinţii victimelor.



"Poliția s-a autosesizat. Toate cazurile sunt înregistrate în inspectoratul de poliție Ialoveni. Despre cele constatate am sesizat toți factorii de decizie", a spus şeful IP Ialoveni, Pavel Damaschin.



În casa comunitară din orașul Ialoveni sunt instituționalizați 12 copii, care provin din familii social-vulnerabile.