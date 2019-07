TEROARE la un festival din California. Trei oameni au murit, iar 15 au fost răniţi (VIDEO)

Panică şi teroare la Festivalul Usturoiului din oraşul Gilroy, California. Cel puţin trei oameni au fost ucişi, iar 15 au fost răniţi după ce un individ a deschis focul. În presă au apărut mai multe înregistrări video cu momentul atacului.



Cei care au fost prezenţi la festival au mărturisit că atacatorul purta o vestă de protecţie şi trăgea la întâmplare. Unii oameni s-au culcat la pământ, în timp ce alţi au început să fugă.

Agresorul a fost împuşcat mortal de poliţişti la scurt timp după ce a deschis focul.



"Era un haos total. Am auzit împuşcăturile. Am fost la aproximativ 200 de metri de atacator. Am fugit în maşină. Am luat şi câţiva oameni cu mine şi am plecat de la festival", a spus un bărbat.



"La început părea că sunt focuri de artificii. Am crezut că se aruncă nişte pocnitori. N-am avut nicio idee că sunt împuşcături până când nu m-a tras de mână şi mi-a zis să plecăm", a explicat o femeie.



Mai multe ambulanţe şi echipaje ale pompierilor au sosit imediat la faţa locului.



"Ofiţerii erau în zonă şi au reuşit să repereze suspectul în mai puţin de un minut. El a fost împuşcat mortal. Unii martori spun că ar exista un al doilea suspect, însă nu ştim dacă a fost implicat sau dacă a fost complicele celui pe care l-am eliminat", a declarat Scott Smithee, şeful poliţiei din Gilroy.



Festivalul Usturoiului se desfăşoară în statul California începând cu anul 1979. Evenimentul gastronomic durează trei zile şi adună peste o sută de mii de vizitatori.