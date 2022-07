Teroare în capitala Danemarcei: Un tânăr de 22 de ani a deschis focul într-un centru comercial

În doar o fracţiune de secundă, liniştea celor veniţi la mallul din Copenhaga a fost ruinată. Speriaţi de împuşcături, oamenii au luat-o la fugă, încercând să se salveze. Această femeie şi fiica ei s-au ascuns la toaletă."Tocmai comandasem de mâncare şi dintr-odată am auzit împuşcături. Fiica mea era aşezată şi i-am zis să se aplece la pământ. Apoi am fugit către o toaletă, unde am intrat şi ne-am încuiat în interior."Martorii atacului greu şi-au găsit cuvinte să descrie prin ce au trecut."Am văzut că oamenii au început să alerge, să ţipe. Oamenii fugeau în toate direcţiile. Îmi amintesc că am văzut un bărbat care-şi plimba copilul în cărucior. Roţile s-au blocat, el a luat copilul în braţe şi a fugit.""Este îngrozitor, pură teroare."Poliţiştii şi medicii au sosit rapid. Atacatoul a fost reţinut, iar oamenii din mall au fost evacuaţi."Atunci când am ajuns, am reuşit să-l prindem pe suspect lângă locul atacului. Bărbatul este păzit şi acumulăm informaţii despre el."Poliţia din Copenhaga a comunicat că suspectul a acţionat singur, fără complici, şi că el avea asupra sa o armă şi muniţii. Premierul danez a condamnat dur atacul, menţionând că este de neînţeles şi dureros tot ce s-a întâmplat.