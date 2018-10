Termoelectrica primeşte deja solicitări pentru a porni încălzirea în blocuri. În septembrie, la agentul termic au fost conectate patru clădiri, printre care Spitalul Clinic Municipal nr. 1 şi un bloc de locuinţe de pe strada Pandurilor din sectorul Botanica.

"Consumatorul decide când să se conecteze la agen termic şi nu altcineva, procedura este foarte simplă."



Pentru conectări, este nevoie doar ca administratorul clădirii să prezinte o cerere și pașaportul tehnic, fără a aştepta decizia oficială a autorităţilor. Energia termică va fi livrată în doar trei ore, chiar şi locatarilor cu datorii.



"Noi am avut ani când am început sezonul de încălzire aşa zis, în 5,10,16, 30 octombrie, adică de la an la an diferit. Practic consumatorii noştri au început să înţeleagă că pot să solicite asta mai devreme. Dacă este necesitate, noi suntem gata şi astăzi să asigurăm tot municipiul cu căldură", a spus directorul general "Termoelectrica", Veaceslav Eni.



În pofida temperaturilor de afară, Spitalul Clinic Municipal a fost conectat la căldură încă acum jumătate de lună. Conducerea instituţiei spune că sănătatea şi confortul pacienţilor sunt prioritare.



"La solicitarea şefilor de secţii, când temperatura este mai joasă, în instituţii, în blocurile curative, noi pornim agentul termic. Practic pacienţii sunt satisfăcuţi, nu a fost nici o plângere, totul este bine", a spus vicedirector pe administrare a spitalului, Alexandru Meteiciuc.



Pacienţii sunt mulţumiţi de condiţiile din spital.



"Locuiesc în Chişinău, acasă nu am încă căldură în schimb aici este foarte bine, seara căldura se porneşte, în salon este bine, este cald."



"Este cald, e bine. - Seara când afară este frig aici cum e?- e călduţ, totul este bine."



"Toate saloanele posedă câte un termometru, deci temperatura de confort pentru un copil care se află de comun cu mama este în limitele de la 18 la 20 de grade, de aceea ne străduim să menţinem anume nivelul acesta de temperatură", a spus managerul serviciului neonatal pediatric spitalul nr.1, Dorina Rotaru.



Locatarii acestui bloc din sectorului Botanica al Capitalei au fost printre primii care au depus o cerere la Termoelectrica. Oamenii deschid caloriferele doar noaptea.



"Mi so spus că ni s-o dat căldura, în orice moment putem să dam drumul, să ne conectăm dar noi până ce nu ne folosim."



"Noi singuri reglăm temperatura. Setăm aşa încât nouă să ne fie confortabil. Avem între +20 şi +23 de grade."



Startul oficial al sezonului de încălzire se va da când se vor înregistra temperaturi sub 8 grade Celsius pe parcursul a trei zile. Anul trecut, livrarea agentului termic, în Capitală, a început în prima parte a lunii octombrie. Termoelectrica asigură cu agent termic 4500 de clădiri.