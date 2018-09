Termoelectrica prelungește campania "Achiți iarna – fii răsPLĂTIT vara". Care sunt condiţiile

Blocurile locative din mun. Chișinău, care nu înregistrează datorii la consumul de energie termică vor beneficia de îndeplinirea gratuită a lucrărilor de pregătire a instalațiilor de termoficare pentru iarnă.



Chiar dacă termenul de desfășurare a campaniei "Achiți iarna – fii răsPLĂTIT vara" s-a încheiat pe 31 august curent, furnizorul de energie termică din capitală Termoelectrica anunță prelungirea campaniei cu încă o lună, până pe 25 septembrie curent:



"Am decis să extindem termenul de desfășurare a campaniei, oferindu-le consumatorilor noștri și mai multe șanse de a fi premiați. Este o activitate pe care o desfășurăm an de an și care ne ajută să păstrăm o relație de colaborare strânsă de colaborare cu locatarii, dar și administratorii de blocuri", explică directorul general Termoelectrica S.A., Veaceslav Eni.



Condițiile de participare în cadrul campaniei sunt simple foarte simple:



- Blocul trebuie să fie fără restanțe pentru consumul de energie termică;

- Administratorul trebuie să depună o cerere în formă liberă, către

- Termoelectrica S.A., până la data de 25 septembrie;

- Cererile urmează a fi depuse la Centrul Comercial al Termoelectrica S.A. din str. T. Vladimirescu,6, sau la sediile teritoriale Termoelectrica S.A.: Ciocana – str. Ginta Latină, 19/3 (022-335-132); Centru – str. Ismail, 86A (022-274-098); Râșcani – b-dul. Moscova, 11A (022-442-365); Botanica – str. Teilor 7/3; (0-22-77 94 11) Buiucani – str. V. Lupu, 63 (022-751-529);



Precizăm că serviciile de pregătire a instalațiilor de termoficare pentru iarnă de regulă, sunt efectuate de către agenți economici licențiați în domeniu, prețul acestora poate atinge câteva mii de lei, aceste cheltuieli sunt suportate de către locatarii blocurilor.