Termenul oferit autorităților de către agricultori pentru oferirea soluțiilor concrete, expiră astăzi. Ce spune Igor Dodon

Termenul de două zile, oferit autorităților de către agricultori pentru oferirea soluțiilor concrete, expiră astăzi. Aceștia au cerut să fie definitivate proiectele de legi menite să-i ajute să acopere pagubele provocate de secetă. De cealaltă parte, președintele Igor Dodon susține că statul nu are de unde majora compensațiile până la 3 000 de lei pentru un hectar, așa cum cer fermierii.



Agricultorii insistă ca suma ajutorului pentru un hectar să fie de 3 000 de lei și nu 1 500, cât este dispus să ofere Guvernul. Totodată, ei au solicitat rambursarea TVA pentru achitarea impozitelor aferente plăților sociale și a celui funciar, dar și o soluție clară privind eșalonarea creditelor.



Drept răspuns, președintele Igor Dodon a declarat că în bugetul statului nu există asemenea resurse.



"Dacă dă curs inițiativei să alocăm 3 000 de lei – asta 2 miliarde 400 de milioane de lei, care în buget nu sunt. Cei care vă promit, vă scot în stradă, lasă să explice de unde. Să tăiem din salarii, pensii, de la drumuri?", a spus șeful statului.



Președintele Platformei "DA", Andrei Năstase, a criticat atitudinea Guvernului în raport cu cerințele fermierilor.



"Este inadmisibil să ameninți agricultorii, spunând că cei care nu vor încheia acțiunea de protest, nu vor beneficia de ajutoarele și așa foarte mici acordate de Guvern. Abordările acestui guvern sunt greșite, lipsite de coerență și ne demonstrează tuturor cât de incoerent poate fi un guvern electoral", a declarat Andrei Năstase.



Acum câteva zile, premierul Ion Chicu a îndemnat fermierii să nu se lase manipulați de factorul politic, care, potrivit lui, sub falsa grijă pentru interesele agricultorilor își propune, de fapt, să destabilizeze situația și să blochează consultările. Șeful executivului i-a sfătuit să depună actele la AIPA pentru a primi compensația în valoare de 1500 de lei per hectar. Fermierii din mai multe colţuri ale ţării au ieşit la proteste încă de săptămâna trecută. Aceştia au scos tehnica agricolă pe trasee şi au venit cu tractoarele la Chişinău.