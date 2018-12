TERIBILUL ACCIDENT de lângă Ivancea, soldat cu 4 morţi. Victimele aveau între 22 şi 25 de ani

Un teribil accident rutier s-a produs aseară între Peresecina şi Orhei. Patru oameni au murit după ce o maşină a ieşit pe contrasens şi a lovit lateral un alt automobil. Impactul a fost atât de puternic, încât din cele două autoturisme s-a ales doar un morman de fiare.

Potrivit datelor preliminare, accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive.

"S-a stabilit că autoturismul de model BMW a derapat și a ieșit pe contrasens și a ciocnit în lateral un automobil de model Toyota Prius", a spus Sorin Elenin, polițist.

Toţi cei care şi-au pierdut viaţa erau în maşina care a ieşit pe contrasens. Doi dintre ei sunt şoferul şi soţia acestuia, care aveau 25 şi, respectiv, 23 de ani. Aceştia au lăsat acasă un copil de doar cinci ani.

Femeia a murit pe loc, iar bărbatul s-a stins la spital. Apropiaţii susţin că cei doi şi-au cumpărat recent maşina şi erau foarte bucuroşi de noua achiziţie:

"Nu am presimțit nimic, nici nu am visat nimic, totul e straniu. Aşa a fost un moment. Nu am mers cu el niciodată, el abia acum şi-a luat maşină, el nu-i şofer cu experienţă."

"Ei toţi erau tineri. Sau se întorceau, sau plecau, în ce direcţie nu ştiu. Nu vă pot da informaţiile, doi erau din sat, dar doi nu."

La locul accidentului au mai murit doi tineri, care aveau câte 22 de ani.

În continuare, la spitalul din Orhei se află două persoane. Este vorba despre celălalt conducător auto şi o pasageră din maşina lui.

Femeia de 33 de ani a fost operată, iar şoferul, în vârstă de 37 de ani, a suferit mai multe traumatisme.

Forţele de ordine spun că, aseară, pe traseul Chişinău - Bălţi patrulau trei echipaje ale poliţiei.

"Două echipaje a plutonului Orhei - Teleneşti se aflau la intrările din municipiul Orhei. Şi un echipaj al companiei de escort şi misiuni speciale se afla în localitatea Peresecina", a spus Petru Colun, inspector INP.

"În momentul producerii accidentului, traseul era într-o stare bună, adică partea carosabilă era umedă, dar polei sau altceva pe traseu nu a fost", a spus Veniamin Macari, director S.A Drumuri Orhei.

La locul accidentului s-a deplasat şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari, care a convocat o şedinţă de urgenţă.

Acesta a dispus ca, în următoarele două săptămâni, să fie efectuat un studiu de fezabilitate pentru toate drumurile pe care s-au produs accidente grave în ultima perioadă. După aceasta, responsabilii şi autorităţile locale trebuie să vină cu soluţii.

Totodată, şeful IGP a declarat că va fi iniţiată o achetă de serviciu şi că acest traseu va fi monitorizat mai atent.

"Vom veni cu semnalizare, vom pune maşini capcane. Începând cu ziua de azi, aici vor patrula permanent, 24 din 24 de ore va fi echipa INP-ului, dar totodată vom ieşi şi cu mesaje mediatice", a spus Alexandru Pînzari, şeful IGP.

Toate circumstaneţele accidentului vor fi stabilite în cadrul anchetei.