Terenuri protejate de grindină. Punctele de lansare vor primi câte 58 de proiectile (FOTOREPORT)

Mai multe terenuri agricole vor fi protejate împotriva ploilor cu grindină. În acest sezon, punctele de lansare vor fi mai eficiente, deoarece vor primi câte 58 de proiectile, situaţie care nu a mai fost în ultimii 15 ani.

Şi asta nu e tot. În acest an, autorităţile îşi propun să pună bazele unui sistem antigrindină modern, iar primele lansatoare automatizate vor fi instalate în vară.

Startul sezonului antigrindină a fost dat astăzi. Depozitarii din mai multe raioane au venit să ridice primele proiectile.



"Cu cât mai multe rachete cu atât eficacitatea lucrului sporeşte. Tragem nădejde că anul acesta vor fi suficiente", a spus un angajat de la unitatea din Făleşti, Marin Janu.



"Anul acesta am primit mai multe ca anul trecut. E mai bine, o să avem cu ce lucra. De anul trecut avem rămase 28 de rachete Alazani", a spus depozitarul de la unitatea din Soroca, Valentina Vrancean.



Punctele care se află la linia de frontieră cu România au primit mai puţine proiectile.



În stocuri sunt aproape 6.000 de rachete, alte 2.000 procurate din Federaţia Rusă, vor ajunge în ţară în cel mult două săptămâni. În acest an sunt mai scumpe.



"Anul acesta, totuşi, racheta antigrindină de rază lungă va fi 305 euro. S-a ridicat preţul la transportarea rachetelor. Anul trecut am procurat tot 2.000 de rachete, dar au fost la un preţ de 285", a spus vicedirector Serviciul Antigrindină, Serghei Eremeico.



Aceste lansatoare care au peste 30 de ani ar putea deveni istorie. În câţiva ani, vor fi înlocuite cu instalaţii automatizate, coordonate de la sute de kilometri. Cu ajutorul utilajului modern vor putea fi lansate 20 de proiectile pe minut, comparativ cu 6 cum este în prezent.



Instalaţiile moderne vor fi amplasate pe o suprafaţă de o sută de metri pătraţi şi vor fi monitorizate cu ajutorul camerelor video. Primii paşi în această direcţie vor fi făcuţi în această vară, când vor fi deschise 11 puncte de lansare a rachetelor. Coordonarea lor va fi efectuată din punctul de control care va fi deschis la Chişinău.



"Punctele rachetare vor fi amplasate în Ştefan Vodă, Căuşeni şi o parte, două sau trei localităţi din Anenii Noi. Pentru aceste 11 puncte este nevoie în jur de 10 mil de lei."



Astfel, suprafaţa terenurilor protejate se va extinde cu 128 mii de hectare şi va depăşi 1,7 milioane de hectare.



"Mai avem nevoie pentru următorii ani să deschidem aici în partea Şoldăneşti, Rezina să deschidem nişte puncte, Criuleni, Anenii Noi, Cimişlia şi Leova aici să acoperim şi practic avem toată republica protejată sută la sută."

În ţară există 132 de puncte de lansare a rachetelor amplasate în 24 de raioane. Anul trecut, au fost distruse de grindină aproape 7.000 de hectare de terenurie agricole care se află în zone neprotejate.

Alte aproape 70 de hectare au fost afectate de grindină pentru că Serviciul Antigrindină nu a putut interveni din diferite motive.