Terenuri de joacă moderne pentru copiii din două sate din nordul țării

Terenuri de joaca vesele, frumoase şi moderne au fost amenajate în satele Fântânița, din raionul Drochia, și Pârlița, raionul Soroca.

Acum, aceste locuri sunt cele mai solicitate de către copii celor 2 localitati.

La evenimentele de inaugurare au participat şi animatori, care au asigurat voia bună şi distracţia.

În acest weekend, toate drumurile din Fîntîniţa au dus la terenul de joacă, proaspăt amenajat.



”Ceva frumos în satul Fântâniţa. O să mai venim cu copiii”



”Nu a mai avut niciodată satul Fântâniţa aşa ceva. Acum, pe timp de pandemie, când grădiniţele sunt închise, e avantajos, e foarte bine”.



”Până acum se jucau acasă, că nu aveau astfel de terenuri. Ceva foarte super pentru copiii noştri”.



”Un cadou, eu socot, foarte minunat pentru copilaşii din satul nostru. Părinţii vor avea ocazia foarte bună să vină seara să se distreze cu copii”, a declarat primarul comunei Fîntînița, Vitalie Palii.



A fost distracţie mare şi la inaugurarea terenului de joacă din satul Pârliţa, raionul Soroca.



S-au bucurat şi părinţii, care spun că, în sfârşit, copiii lor vor avea unde să-şi petreacă frumos şi în siguranţă timpul liber.



”Copiii până acum se plimbau doar cu bicicletele pe marginea drumurilor. Eu, de exemplu, am trei copii şi o sa stau fără griji că se vor juca într-un loc sigur”.



”S-a amenajat un teren foarte frumos. La început au fost instalate scaunele, o scenă, şi terenul a fost ca un adaos foarte bun. ”



”La mine, copiii, de vreo trei zile nu se duc acasă. Stau aici pe teren. Eu sunt tare mulţumit că am putut realiza acest proiect”, a declarat primarul comunei Pîrlița, Gheorghe Buzurniuc.



Cele două terenuri de joacă au fost amenajate în cadrul proiectului social "Câte un teren de joacă pentru copii în fiecare sat", lansat de Partidul "ŞOR".



”Săptămâna trecută, am mai inaugurat câteva terenuri de joacă, inclusiv, două la nordul ţării. Eu am promis că satele cu primari din partea Partidului "ŞOR" se vor moderniza, iar oamenii nu doar că nu vor dori să plece, dar vor dori să revină. Acesta este scopul meu principal”, a declarat liderul Partidului ȘOR, Ilan Șor.



”Încercăm să asigurăm locuitorilor din satele, comunele noastre un trai bun, condiţii, destoinice. Ceea ce ţine de terenuri de joacă, este o necesitate urgentă şi stringentă la ziua de astăzi. În primul rând din cauza pandemiei”, a spus deputatul Partidului ȘOR, Marina Tauber.



Până acum, în cadrul proiectului social "Câte un teren de joacă pentru copii în fiecare sat" au fost inaugurate opt terenuri de joacă.