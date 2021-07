Terenul de joacă din curtea Institutului Oncologic din Capitală a fost renovat. Acesta a fost amenajat la inițiativa Asociaţiei Obşteşti "Viaţa fără leucemie" cu susținerea mai multor agenți economici, care speră că vor putea pune un zâmbet pe fețele micilor pacienți. Printre ei este și fiul Marinăi Irimca din Ungheni. Aceasta povestește că băiatul a fost internat acum o lună după ce a fost diagnosticat cu leucemie."Cu o lună înainte de a veni încoace i-a stat rău şi am stat în spital în reanimare până am ajuns aici, noi nu ştiam ce este, abia prima dată de când suntem aici prima dată am ieşit afară. Sunt speranţe, trebuie să sperăm, să luptăm tare greu. Nu am cuvinte să spun, nu pot."Băiatul spune că se bucură că va avea unde se juca împreună cu noii prieteni."Îmi pare bine că au făcut acest teren, putem să ieşim afară şi de o lună nu am mai ieşit. Din secţie am doi prieteni, doi băieţi şi mă joc cu ei."Acum, părinţii micuţilor bolnavi spun că vor veni copiii la terenul de joacă ori de câte ori vor avea ocazia."Este îmbucurător că au făcut asta pentru copiii noştri. Atunci când copiii stau este altceva, dar aici copiii au ieşit şi deja se bucură."Responsabilii spun că ideea de a renova terenul de joacă a apărut atunci când copiii au fost transferaţi în alt bloc.NATALIA VÎLCU- BAJUREAN, Președinta A.O. „Viața fără leucemie”:"Pentru copii este foarte important orice minut, orice clipă petrecută în afara pereţilor spitalului, pe ei îi încarcă cu atâta energie."Și medicii spun că acest teren de joacă va fi benefic pentru copiii bolnavi.NATALIA LISIŢA, şefa Departamentului de Pediatrie:"Acest teren este binevenit fiindcă au posibilitatea atât mamele, cât şi copiii în afara tratamentului să poată să ia o gură de aer."Anual, în ţara noastră, sunt diagnosticaţi cu tumori maligne circa 100 de copii.