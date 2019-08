Terapie cu zumzet de albine. Afacerea de succes a unui cuplu din raionul Donduşeni, care şi-a deschis o agropensiune

Şi-a transformat pasiunea faţă de apicultură în afacere.

Un cuplu din satul Ţaul, raionul Donduşeni, şi-a deschis o agropensiune, unde vizitatorii au posibilitatea nu doar să guste din miere, dar şi să facă terapie cu zumzet de albine. Persoanelor care doresc să petreacă timpul departe de zgomote le sunt puse la dispoziţie căsuţe amplasate chiar în prisacă.



Soţii Guţu şi-au deschis o casă a mierii încă în 2015, însă au decis să extindă serviciile, astfel încât vizitatorii să aibă posibilitatea să rămână aici peste noapte.



"Avem paturi pentru odihnă a oamenilor, cu condiţii. Sunt procurate condiţionere, trebuie să le instalăm, unele detalii nu am reuşit, dar în viitorul apropiat totul va fi", a menţionat Ion Guţu, proprietarul pensiunii.



Terapia cu zumzet de albine este "noutatea" pensiunii.



"Am făcut nişte găuriţe şi am pus plasă metalică ca aerul din stup să vină în această căsuţă şi în căsuţa aceasta, uitaţi aşa se odihnesc. Aici puteţi să citiţi, să dormiţi, să faceţi ce vreţi. Aici va fi o mică pernuță", a explicat Iulia Guţu, proprietara pensiunii.



"Întăreşte sistemul imunitar, întăreşte sistemul cardiovascular, sistemul osos. Este binevenit pentru tot şi sistemul respirator", a precizat Ion Guţu.



Iar la cuptorul cu lemne din curte, vizitatorii pot găti bucate în aer liber. Primii oaspeţi veniţi la "Casa Mierii" au rămas impresionaţi de cele văzute.



"- O să veniţi la albino-terapia? - Numaidecât. Asta este sănătatea omului, mai ales pentru noi că am trecut de 60, este o minune. Aer curat, un parc", a spus un vizitator.



"Foarte frumoasă, o idee minunată şi sunt bucuroasă pentru vecini. Minunat, mai rar aşa. În sânul naturii desigur că întotdeauna este frumos, este bine", a menţionat o femeie.



Pentru afacere, familia Guţu a beneficiat de 400 de mii de lei din partea Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. Fiica lor a fost cea care i-a ajutat să aplice pentru a obţine finanţarea.



"Eu rămân la ideea că în Moldova este un potenţial foarte mare, noi avem tot ce este autentic moldovenesc, un potenţial foarte mare care trebuie promovat", a declarat Elena Guţu, fiica proprietarului de pensiune.



Familia Guţu a primit susţinere şi din partea autorităţilor publice locale.



"Primăria a alocat lotul de pământ care îl vedeţi acum, alături de parcul naţional din satul Ţaul, cu 62 de hectare. Ne bucură faptul că sunt oameni de bună credinţă care se alătură de noi ca să meargă să fie dezvoltat turismul în satul Ţaul", a precizat Mitrica Andronii, primarul satului Ţaul.



În timpul apropiat, lista serviciilor se va extinde. Aici va fi angajat un bucătar, un maseur, dar şi un nutriţionist.