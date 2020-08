TERAPIE CU ALBINE: O prisacă deosebită, inaugurată în Lalova, raionul Rezina

După ani grei de muncă peste hotare şi investiţii mari, soţii Gotornicean din comuna Lalova, raionul Rezina şi-au văzut visul împlinit. Aceştia şi-au amenajat şase căsuțe de lemn în care roiesc mii de albine, la marginea localităţii, în sânul naturii. Este o prisacă mai deosebită unde oamenii pot face terapie cu aceste insecte.



Cei doi au beneficiat şi de un grant european, dar şi de băştinaşilor din diasporă. Deocamdată nu au reuşit să construiască locuri de cazare pentru turişti, însă, planul afacerii prevede şi acest lucru.



Prisaca soţilor Gotornicean numără acum 100 de familii de albine.



MIHAI GOTORNICEAN, proprietarul pensiunii:"În fiecare căsuţă sunt câte patru familii de albine, câte două la laiță, omul intră se odihneşte, se formează o biorezonanţă. Zumzetul de la albini, dacă intri fără ţigări şi telefon, atunci în cinci minute adormi, după 40 de minute te trezeşti un om plin de viaţă."



LIUDMILA GOTORNICEAN, proprietara pensiunii:"S-a lucrat mult până am ajuns la acest rezultat, avem de muncit încă şi mai mult, ne dăm bine seama de acest lucru... dar sperăm totuşi să fie totul bine, căci dacă este dorinţă, muncă, totul iese bine."



Întrucât mierea are o serie de proprietăţi miraculoase pentru sănătate, soţii Gotornicean intenţionează să o ambaleze cu diverse plante medicinale pentru comercializare.



MIHAI GOTORNICEAN, proprietarul pensiunii:" În toamnă, preconizăm pe acest teren să plantăm diferite plante medicinale, vrem să mai defrişăm un hectar, două mai sus de prisacă."



Cei doi au fost ajutaţi de un apicultor din localitate.



VALERIU BALABAN, preşedintele Asociaţiei Băştinaşilor din comuna Lalova, Rezina:"Îmi este foarte aproape de suflet această afacere, deoarece... am la bază şi îndeletnicirea de la părinţi, bunei, iar fiind preşedintele asociaţiei, am hotărât să ajut familia, să-şi dezvolte cât mai rapid afacerea."



Consătenii au doar cuvinte de laudă.



"Foarte mult muncesc oamenii aceştia, îi mai ajutăm şi noi pe unde putem. În fiecare zi, când se adresează, îi ajut, la lemnărie, de profesie sunt lemnar, la stupi cu albine."





În prezent, turiștii pot beneficia gratuit de serviciile pensiunii.